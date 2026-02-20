Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 14:35

Israel mobiliza mais de três mil polícias para celebrações do Ramadão em Jerusalém

A polícia israelita mobilizou mais de três mil agentes para Jerusalém, para a primeira sexta-feira do Ramadão. As autoridades esperam que dezenas de milhares de fiéis compareçam às orações no complexo da Mesquita de Al-Aqsa.

