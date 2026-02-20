Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 14:01

Rui Borges: "A pressão faz parte do dia a dia no Sporting"

A 'estrelinha' dos golos do Sporting ao cair do pano foi tema na conferência de imprensa de Rui Borges de lançamento do jogo com o Moreirense (amanhã, às 18 horas).

