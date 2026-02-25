Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 20:00

Trump contacta presidente mexicana após operação militar que levou à morte de ‘El Mencho’

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, revelou que recebeu um telefonema do presidente norte-americano, Donald Trump, após a morte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder do Cartel Jalisco Nueva Generación.

