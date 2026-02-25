Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 21:00

Cratera engole dois carros numa rua do Nebraska

Uma cratera abriu-se subitamente, esta quarta-feira, no meio de uma rua no estado norte-americano do Nebraska, e engoliu dois carros que estavam parados num semáforo. Os condutores conseguiram sair pelos próprios meios e não há registo de feridos.

