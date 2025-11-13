Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 12:17

Ruas alagadas durante madrugada em Armação de Pêra

Armação de Pêra também não escapou aos efeitos da depressão Cláudia, com a chuva forte que caiu durante a madrugada a inundar as ruas da vila do concelho de Silves.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)