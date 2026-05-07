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07 de maio de 2026 às 11:19

Robô humanóide ‘ordenado’ monge budista na Coreia do Sul

‘Gabi’, um robô humanóide, foi simbolicamente ordenado monge, esta quarta-feira, na Coreia do Sul. O robô estreou-se antes do aniversário de Buda, que se assinala a 24 de maio, devendo servir como monge honorário durante as celebrações. Este gesto pretende aproximar a tradição da tecnologia.

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