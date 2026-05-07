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07 de maio de 2026 às 12:00

Protesto punk: Pussy Riot e Femen bloqueiam acesso ao pavilhão da Rússia na Bienal de Veneza

O grupo punk russo Pussy Riot e as ativistas da organização feminista ucraniana Femen juntaram-se, esta quarta-feira, num protesto contra a abertura do pavilhão russo na Bienal de Veneza. A organização da bienal defendeu a inclusão da Rússia, afirmando que qualquer país que mantenha relações com Itália pode participar no evento.

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