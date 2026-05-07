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07 de maio de 2026 às 11:47

Equipas de resgate procuram sobreviventes nos escombros após ataque israelita a Beirute

Um ataque aéreo israelita atingiu, esta quarta-feira, os subúrbios do sul de Beirute, no Líbano. Este foi o primeiro bombardeamento na capital libanesa desde o cessar-fogo anunciado a 17 de abril. Até ao momento, os combates estavam circunscritos ao sul do Líbano.

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