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07 de maio de 2026 às 11:01

Marco Rubio chega a Itália para se encontrar com o Papa e com Giorgia Meloni

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, chegou esta quinta-feira a Itália para se encontrar com o Papa Leão XIV e com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, numa tentativa de restabelecer as relações após as várias críticas do presidente norte-americano.

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