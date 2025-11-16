Sábado – Pense por si

16 de novembro de 2025 às 20:20Record

Roberto Martínez e o livre de João Neves: "Foi o Bruno Fernandes que o 'forçou' a bater depois do treino de ontem"

Selecionador nacional comentou momento de inspiração do médio frente à Arménia.

