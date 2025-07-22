Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2025 às 12:26

Richard Ríos já chegou a Lisboa para reforçar o Benfica

Jogador foi contratado à equipa brasileira do Palmeiras.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30