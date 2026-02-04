Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 12:56

Muro desaba e destrói carrinha em Almada: veja as imagens

Um muro desabou esta madrugada em Sintra, acabando por danificar alguns veículos que ali estavam estacionados. Não há vítimas nem feridos.

