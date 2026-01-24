Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de janeiro de 2026 às 13:39

Repórter SÁBADO: Contas bancárias alvo de burlão internacional

Giovany Casemiro é um dos cabecilhas de uma organização criminosa internacional que se dedica ao mundo das burlas financeiras. Com sete identidades falsas, o jovem brasileiro criou sociedades comerciais, abriu 46 contas bancárias e terá arrecadado mais de seis milhões de euros. Em Portugal, há lesados com contas bancárias de três instituições diferentes. Veja esta noite, às 22h40, no NOW.

