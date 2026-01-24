Sábado – Pense por si

24 de janeiro de 2026 às 14:50

Homem-bomba mata 7 pessoas e fere 25 ao detonar colete explosivo em casamento no Paquistão

Ataque ocorreu na casa de Noor Alam Mehsud, líder comunitário pró-governo em Dera Ismail Khan, nesta sexta-feira. Nenhum grupo reivindicou o ataque. No entanto, as suspeitas recaem sobre o Talibã paquistanês, também conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP.

