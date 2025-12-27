Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 11:09

Repórter SÁBADO: 22 famílias 'aprisionadas' em prédio de 11 andares por falta de elevadores

O calvário para as pessoas que habitam neste prédio municipal gerido pela Gebalis começou há anos e parece não ter fim à vista. A 15 de dezembro um homem de 47 anos que entrou em coma teve de ser retirado através de uma grua pelos bombeiros. A maioria dos moradores são idosos e precisam de fazer tratamentos com regularidade, algo que não acontece pelo menos desde o início deste mês. Para ver hoje no NOW.

