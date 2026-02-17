Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de fevereiro de 2026 às 18:51

Itália confirma participação como membro observador no Conselho de Paz de Donald Trump

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani confirmou, esta terça-feira, que Itália vai integrar, como Estado observador, o Conselho de Paz para Gaza promovido pela administração norte-americana.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)