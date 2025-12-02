Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 15:43

Rena foge de evento de Natal e é encontrada a passear numa praia no Reino Unido

O animal foi resgatado em segurança numa praia em Formby, Reino Unido, depois de fugir de um evento natalício.

