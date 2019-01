A carregar o vídeo ...

Matt Chojnacki inspirou-se e tentou imitar o genérico da série com os brinquedos da sua filha. Interpretou a música com um kazoo. O que acha do resultado final?

Recria genérico de A Guerra dos Tronos com brinquedos da filha













