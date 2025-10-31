Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de outubro de 2025 às 19:31

"Morra quem morrer, o Governo nunca assume responsabilidades", André Ventura sobre grávida que morreu durante parto

Em causa está a morte de uma grávida, na madrugada desta sexta-feira, durante o parto, no Hospital Amadora-Sintra.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)