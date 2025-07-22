Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
22 de julho de 2025 às 16:01

Ratos ajudam a encontrar minas e salvar vidas no Camboja

Com um olfato apurado, ratos gigantes africanos ajudam a detetar minas no Camboja, num esforço que o país tem feito para ser declarado “livre de minas terrestres”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)