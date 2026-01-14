Sábado – Pense por si

14 de janeiro de 2026 às 12:00

Queda de grua provoca descarrilamento de comboio e faz 29 mortos na Tailândia

Pelo menos 29 pessoas morreram, esta quarta-feira, no nordeste da Tailândia, depois de uma grua ter caído sobre um comboio de passageiros em andamento, provocando o descarrilamento e um incêndio.

