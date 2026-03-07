Sábado – Pense por si

07 de março de 2026 às 12:21

Presidente iraniano pede desculpa por ataques a países vizinhos e garante que não voltarão a acontecer

O presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, afirmou, este sábado, que a exigência dos EUA por uma rendição incondicional é “um sonho que nunca se vai tornar realidade”. O líder iraniano pediu ainda desculpa pelos ataques a países vizinhos e defendeu que os conflitos devem ser resolvidos através da diplomacia.

