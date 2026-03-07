Sábado – Pense por si

07 de março de 2026 às 12:45

O momento em que um grande tornado atravessa cidade nos EUA e deixa um rasto de destruição

Um grande tornado atingiu o estado norte-americano do Michigan, esta sexta-feira, provocando pelo menos três mortos e vários feridos. A forte tempestade destruíu casas, arrancou telhados e deixou milhares de pessoas sem eletricidade em várias localidades do estado.

