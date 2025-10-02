Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 12:22

Dois mortos em esfaqueamento em sinagoga em Manchester

A polícia foi acionada para um esfaqueamento na sinagoga Heaton Park Shul, em Crumpsall, no norte de Manchester, Inglaterra, esta quinta-feira. Duas pessoas morreram e há ainda três feridos em estado grave.

