16 de fevereiro de 2026 às 09:41

Rui Borges e o golo anulado ao Famalicão: "É claramente fora de jogo antes e, depois disso, é falta..."

Hugo Oliveira deixou críticas ao trabalho da equipa de arbitragem por conta do golo anulado ao seu Famalicão diante do Sporting, que Rui Borges rebateu desta forma. Os leões venceram a aprtida em Alvalade, por 1-0.

