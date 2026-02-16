Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 10:30

Rui Borges: "Tinha as minhas afilhadas aqui e quando elas cá estão ganho sempre"

Convidado a revelar o que sentia quando olhava para o relógio e via o tempo passar e o marcador não mexer, Rui Borges assumiu ter estado sempre "tranquilo", até porque nas bancadas de Alvalade tinha um amuleto da sorte. "Tinha as minhas afilhadas aqui e quando elas cá estão ganho sempre", disse, bem humorado, o técnico do Sporting, depois do triunfo, por 1-0, sobre o Famalicão.

