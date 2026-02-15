Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
A carregar o vídeo ...
15 de fevereiro de 2026 às 15:57

Repórter SÁBADO: Burla milionária com vinhos de luxo engana centenas de portugueses

É uma burla milionária que envolve a Oeno, corretora de vinhos de luxo com sede em Inglaterra. Há centenas de lesados portugueses que compravam garrafas de vinhos e whisky que não existiam. Um dos lesados chegou a gastar uma fortuna, dez por cento da famosa garrafa Petrus, que esteve 14 meses no espaço e, agora, está de mãos a abanar. Uma investigação para ver esta noite, pelas 22h40, no NOW.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h