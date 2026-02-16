Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026

Kim Jong-un inaugura apartamentos para famílias de soldados norte-coreanos mortos a lutar pela Rússia contra a Ucrânia

A Coreia do Norte anunciou, esta segunda-feira, a conclusão de um novo bairro residencial em Pyongyang para as famílias dos soldados norte-coreanos que morreram em combate ao lado das forças russas na Ucrânia.

