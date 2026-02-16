Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 12:45

Veículo anfíbio faz a travessia por estrada totalmente inundada para chegar a aldeia de Ereira

Fuzileiros transportam pessoas e bens essenciais para a população que continua isolada devido ao mau tempo.

