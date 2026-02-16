Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 10:05

Rui Borges: "O jogo só acaba aos 97 ou 98'. Até lá, como se diz lá em cima, é vindima

O Sporting alcançou este domingo, frente ao Famalicão, a 13.ª vitória consecutiva em Alvalade, algo que não acontecia há 52 anos. Na conferência de imprensa, Rui Borges foi confrontado com o facto de os leões marcarem muitas vezes nas retas finais dos encontros, especialmente nos descontos, com o técnico a ser pragmático na resposta.

