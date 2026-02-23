Sábado – Pense por si

23 de fevereiro de 2026 às 22:37

Alfredo Leite: "Em Kiev ninguém estava à espera que Rússia parasse hostilidades"

A Rússia tem levado a cabo ataques em larga escala à Ucrânia em vésperas de se assinalar quatro anos de guerra na Ucrânia. O enviado especial do NOW Alfredo Leite relatou que "o que a Rússia tem feito é um ataque intensivo e indiscriminado" contra Kiev.

