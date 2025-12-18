Sábado – Pense por si

18 de dezembro de 2025 às 12:05

Protesto de agricultores causa o caos em Bruxelas. Veja em direto

Centenas de tratores e milhares de agricultores de vários países bloqueiam as principais vias de Bruxelas desde a madrugada desta quinta-feira, em protesto contra o acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

