Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de dezembro de 2025 às 13:42

O momento em que Chris Martin dos Coldplay surpreende recém-casados e canta durante a boda

O vocalista dos Coldplay apareceu, de forma discreta, numa festa de casamento e dirigiu-se ao piano para tocar e cantar o êxito ‘All My Love’.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente