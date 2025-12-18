Sábado – Pense por si

18 de dezembro de 2025 às 13:40

“A função do tribunal é julgar, não é mudar convicções políticas”, defende André Ventura

À saída do tribunal no julgamento que vai decidir se os cartazes dirigidos à comunidade cigana podem continuar nas ruas o líder do Chega disse que não vai mudar de opinião e falou numa “montagem política”.

