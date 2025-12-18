Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de dezembro de 2025 às 13:40

“Solte-a”: populares intervêm após agente do ICE arrastar mulher pelo braço em Minneapolis

Imagens mostram um agente da polícia norte-americana para a imigração a arrastar uma mulher pela rua e outro polícia a usar gás pimenta contra as outras pessoas que se encontravam no local.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.