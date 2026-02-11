Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 20:12

Primeiro-ministro confirma rutura no dique do Mondego e alerta para perigo nas próximas horas

O primeiro-ministro saudou a atitude preventiva das autoridades e autarcas e afirmou que “todo o dispositivo que o Estado tem está no terreno”.

