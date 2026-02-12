Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de fevereiro de 2026 às 07:53

"José Luís Carneiro foi um ministro completamente inócuo. Foi altamente prejudicial para o País", critica Hugo Soares

No NOW, o líder parlamentar do PSD afirmou que a extinção do SEF criou a "situação de caos" que se conhece no País.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)