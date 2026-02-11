Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 19:07

Polícia liberta veado preso numa rede no Minnesota

Os agentes da polícia de Forest Lake foram chamados para ajudar um veado que ficou preso numa rede de descanso num jardim residencial. Após algum esforço, o animal foi libertado sem ferimentos e regressou à natureza, em segurança.

