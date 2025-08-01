Sábado – Pense por si

Porque é que a ajuda humanitária continua sem chegar a quem mais precisa em Gaza?

A jornalista da AP Sam Mednick explica porque é que apesar do alívio do bloqueio a Gaza e do envio de ajuda humanitária por via aérea grande parte da ajuda humanitária não está a chegar a quem mais precisa.

