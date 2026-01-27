Sábado – Pense por si

27 de janeiro de 2026

Polícias escapam por centímetros a carro descontrolado em autoestrada nos EUA

Um condutor perdeu o controlo do veículo e quase atropelou, a alta velocidade, dois agentes da polícia que prestavam assistência a um carro parado na berma de uma autoestrada, no estado norte-americano da Flórida.

