Há 17 minutos

Polícia resgata homem de carro em chamas nos EUA

Um polícia salvou um homem que se encontrava dentro de um carro a arder após um acidente numa autoestrada em San José, no estado norte-americano da Califórnia, no domingo. O momento foi registado por uma câmara que se encontrava dentro do carro dos bombeiros acionado para o local.