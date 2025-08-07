Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 10:44

O projeto de 13,5 mil milhões de euros que vai ligar Itália continental à ilha de Sicília

Itália aprovou o projeto de 13,5 mil milhões de euros para construir a ponte mais longa do mundo que vai unir o país à ilha.

