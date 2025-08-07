Sábado – Pense por si

07 de agosto de 2025 às 10:30

Papa Leão XIV reza por vítimas de Hiroshima

No 80.º aniversário do bombardeamento de Hiroshima, o Papa Leão XIV assinalou o dia com uma mensagem dirigida a todos que sofreram no ataque.

