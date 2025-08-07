Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de agosto de 2025 às 10:41

Nasceram quatro crias de leão-do-atlas na República Checa

Quatro crias de espécie rara nasceram num parque de vida selvagem numa cidade da República Checa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h