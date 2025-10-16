Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 17:22

Polícia queniana lança gás lacrimogéneo contra populares no velório público do ex-primeiro-ministro Raila Oding

Um estádio de futebol em Nairóbi, no Quénia, com capacidade para 60 mil pessoas ficou lotado após milhares de pessoas comparecerem às cerimónias fúnebres do líder da oposição e ex-primeiro-ministro Raila Odinga. Segundo a AP, os enlutados invadiram o edifício presidencial e, por isso, os agentes de autoridade lançaram gás lacrimogéneo.

