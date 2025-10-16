Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 21:12

Pai e bebé resgatados de carro preso nas cheias no Arizona

Equipas de resgate retiraram um homem e um bebé do tejadilho de um carro preso nas fortes correntes de água, no estado norte-americano do Arizona.

