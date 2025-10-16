Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 21:14

Imagens mostram momento da explosão de carro-bomba no Equador

Uma viatura explodiu junto ao centro comercial Mall del Sol, em Guayaquil, no Equador, matando uma pessoa e ferindo mais de uma dezena.

