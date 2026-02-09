Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de fevereiro de 2026 às 11:20

Polícia boliviana destrói instalações de processamento de cocaína

Imagens divulgadas mostram forças policiais a desmontar instalações usadas para produção de cocaína no centro da Bolívia.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)