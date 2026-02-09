Sábado – Pense por si

09 de fevereiro de 2026 às 10:53

Mourinho diz o que Anísio tem em comum com Drogba e atira: "Vão chamar-me idiota mas o jogo de cabeça dele não é bom"

Anísio Cabral marcou o golo da vitória (2-1) do Benfica sobre o Alverca, novamente de cabeça, e, no final do encontro, José Mourinho disse que essa parte do jogo não é a melhor do jovem avançado.

