09 de fevereiro de 2026 às 10:27

"Não quero falar para não fazer figuera de urso": a resposta de Mourinho sobre os lances na área do Alverca

Questionado sobre os lances polémicos na área do Alverca (2-1), José Mourinho disse preferir "não falar para não fazer figura de urso", admitindo que ainda não viu nenhum "no computador ou na televisão". Ainda assim, o treinador do Benfica sublinhou ter ficado com a sensação de que "todos eles poderiam ser penáltis", mas com "dúvidas de que algum deles seja escandaloso". Contudo, o técnico ainda referiu: "Com outra equipa, estes penáltis teriam sido assinalados".

